Об этом пишет «НБН» ссылаясь на немецкое издание Bild.



Издание, со ссылкой на свои источники в правительстве ФРГ пишет, что Шольц намерен обсудить с российским президентом газовый вопрос. Более того, внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер якобы уже две недели занимается подготовкой встречи политиков. Она, по предварительным данным, должна состояться уже в этом месяце:



«Такая ситуация буквально выбрасывает за борт «зелёных», которые более критически настроены к России, особенно в плане внешней политики и «Северного потока-2″», — резюмируют в Bild.



Отмечается также, что у главы МИД ФРГ Анналены Бербок совершенно другие взгляды на то, как надо выстраивать отношения с Москвой, в отличие от канцлера Олафа Шольца.

Напомним, ранее мы писали, что новое правительство ФРГ также против предоставления Украине оружия.