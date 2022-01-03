Как информирует «НБН» со ссылкой на СМИ, эксперт отметил, что даже несмотря на то, что Украина пока что не является членом Североатлантического Альянса, Соединенного Королевство и Соединенные Штаты Америки продолжают размещать на украинской земле собственных военных. Кроме того, продолжают обустраиваться места постоянной дислокации иностранного контингента в Украине.

Дзермант подчеркнул, что «Запад активно заговаривает зубы, однако все равно продвигается, выстраивая военную инфраструктуру на территории украинского государства».

Согласно словам белорусского политолога, находиться постоянно в состоянии какой-то неопределенности просто невозможно.

Эксперт заключил:

«Весьма может быть, что все к такому сценарию и придет. То есть, к такой вот прокси войне. Я думаю, что к ней нужно быть готовым. Необходимо понимать последствия такого развития событий».

screenshot — ukraina.ru

Напомним, ранее мы уже писали о том, что во время переговоров с Зеленским, Джо Байден дал четкий сигнал украинскому лидеру.