Об этом пишет «НБН» ссылаясь на выступление Венедиктова в эфире «Эхо Москвы».



Во время радиоэфира зашёл разговор о Казахстане. В частности, был вопрос, почему Владимир Путин и далее ведет переговоры с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, если действующим главой государства является Касым-Жомарт Токаев:



«Здесь стоит понять, что существует не так много людей, которых Путин считает опытнее себя. Среди них — Джо Байден и Нурсултан Назарбаев. Путин прекрасно видит, что новые политики не имеют таких тесных связей с Россией, даже тот самый Токаев. Для Путина только Назарбаев — это человек, который, как и он сам, имеет советское представление о Казахстане. Потому ему выгодно вести переговоры с бывшим президентом Казахстана», — отметил Венедиктов.



Эксперт уточнил, что проблема не в самом Токаеве, а именно в других, «новых казахских политиках». Как пример Венедиктов привел введение в Казахстане латиницы вместо кириллицы:



«Назарбаев, когда был президентом, он очень осторожно общался с Западом. Для этого ему нужно было если не разрешение Кремля, то, как минимум, своевременное информирование РФ о переговорах. А теперь у Казахстане левое плечо — китайское. В стране именно китайские интересы стали более весомыми, чем российские. Ну и, также, есть американские интересы».



Как уточнил редактор «Эхо Москвы» Назарбаев, который оказался под санкциями США из-за коррупции, всегда имел большие проблемы с поездками в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Токаеву же, в этом плане, куда проще:



«Мне кажется, у России будут огромные проблемы с Казахстаном в следующем десятилетии, когда будут новые политики. Но пока есть Назарбаев, Путин будет использовать его для противовеса Токаеву».

Напомним, ранее Алексей Венедиктов рассказал, кто стоит за задержанием Протасевича.