Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «НБН».

«Поднимутся патриотические рожи после Нового года, чтобы начать спорить о том, сколько же минут продержится Киев в будущей войне с Российской Федерацией…Здесь мы видим соревнование остервенелого пошиба. Самый большой восторг у них идет от заявлений насчет того, что Киев не будет держаться больше 8 минут после начала военных действий», — сказал в начале Невзоров.

Затем же представитель СМИ напомнил ситуацию, которая была актуальна для России в 90-ые – войну в Чечне. Он сообщил, что тогда военное начальство РФ (к примеру, Грачев) уверяло, будто бы наведет порядок в регионе за несколько часов с помощью одного полка ВДВ.

«Как итог – целые годы бездарной, кровопролитной и притом бессмысленной войны с горами трупов. Чеченцы ведь держались отчаянно. Им фактически отступать некуда было. Украина – здесь то же самое. Люди понимают, что стоит на кону. Но ведь Украина еще и в 30 раз больше Чечни. Потому результат войны можете умножить на 30. То есть, будет хуже, чем в Чечне. Война РФ с Украиной будет еще более кровавой, бессмысленной. Это будет большим позором для России», — заключил Невзоров.

Кроме того, некоторое время назад Зеленский сделал Байдену важное предложение: стало известно, как это коснется границ Украины.