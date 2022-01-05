Об этом сообщает «НБН».

Сегодня, 5 января на 4-й день протестов протестующие в Казахстане начали сносить памятники бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. До сегодняшнего дня экс-президент Казахстана занимал должность председателя Совета безопасности, однако, действующий президент Касым-Жомар Токаев заявил, что с сегодняшнего дня этот пост будет занимать он.

Тем временем, в одном из городов Казахстана протестующие пытаются снести памятник первому президенту страны Назарбаеву. В сети появились соответствующие видеокадры.

Кроме того, в социальных сетях пишут, что в Казахстане начался «Нурсултанопад».

«Начинается «Нурсултанопад». Сносят памятники Назарбаеву», — поделился видео в социальной сети Twitter украинский журналист Денис Казанский.

В социальных сетях пишут, что им это напоминает «ленинопад» — снос памятников советскому вождю начался в Украине в декабре 2013 года.

Других же пользователей удивляет то, что памятники Назарбаеву возвели при его жизни.

Починається Нурсултанопад!



Зносять пам‘ятник Назарбаєву pic.twitter.com/YWKBskFNFH — Денис Казанський (@den_kazansky) January 5, 2022

Стоить добавить, что на фоне протестов в Казахстане отключили интернет.