Об этом он сказал в студии телеканала «НАШ», передает «НБН».

В Казахстане четвертый день идут протесты. Сначала протестующие выступали против повышения цен на сжиженный газ, затем они начали выдвигать политические требования. Митинги уже переросли в массовые протесты.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что время от времени в разных точках мира люди выходят на протесты с требованиями об улучшении уровня жизни. Мусиенко считает, что не за горами тот день, когда и россияне выйдут на улицы с подобными требованиями.

«Мы видим, что начиная от Парижа, заканчивая Алматы или другими точками мира. Посмотрите, что сейчас в Латинской Америке происходит время от времени. Все выходят с похожими требованиями об улучшении своих условий. Думаю, что не за горами такое и в России тоже, а в некоторых регионах особенно», — сказал Мусиенко.

Кроме того, эксперт высказался о протестах в Казахстане.

«Надо понимать, что эти протесты в Казахстане имеют более глубинный характер и связаны с политической и экономической ситуацией в стране», — добавил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Тем временем, стало известно, что протестующие в Казахстане начали сносить памятники первому президенту страны Назарбаеву.