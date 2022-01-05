Об этом пишет «НБН» ссылаясь на выступление казахского президента в эфире одного из телеканалов.



По словам политика, первыми жертвами протестов стали представители правоохранительных органов. Токаев отметил, что правоохранители погибли при столкновениях с протестующими. При этом, более детальную информацию и число жертв президент Казахстана не озвучил:



«Я хочу выразить благодарность всем правоохранителям и военнослужащим… Эти люди взяли удар на себя… И, к большому сожалению, несут потери. Я искренне сочувствую».



Подчеркнем, что перед этим Касим-Жомрат Токаев записал видеообращение, в котором заявил, что становится главой Совета Безопасности вместо Нурсултана Назарбаева (бывшего президента Казахстана). Токаев также пообещал, что будет действовать «жестко» по отношению к протестующим.



Стоит напомнить, что протесты в Казахстане начались несколько дней назад. Люди вышли на улицы протестую против повышения цен на газ. Даже после выполнения требования протестующих, люди не ушли с улиц, а протесты стали более жёстким. В частности, 4 января начались первые столкновения протестующих с правоохранителями.

К стати, недавно мы сообщали, что Кремль отреагировал на протесты в Казахстане.