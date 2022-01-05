Как информирует «НБН» со ссылкой на Tengrinews.kz, ввиду сложной обстановки в стране, президент Казахстана попросил помощи у руководителей стран ОДКБ. При этом он сравнил происходящие в стране беспорядки с угрозой терроризма.

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Он отметил, что полагается на соглашение относительно коллективной безопасности.

«Сегодня я был вынужден обратиться к руководителям стран ОДКБ, чтобы они могли оказать помощь Казахстану, который оказался под угрозой терроризма. Хотя, это уже и не угроза, а настоящий подрыв целостности нашей страны. Ведь наблюдается нападения на наших граждан. А они просят меня, как президента, помочь им, как можно быстрее. Именно поэтому я считаю, что мое обращение к сторонам Организации Договора о коллективной безопасности, является полностью своевременным».

Как известно, в ОДКБ входят такие государства, как Российская Федерация, Армения, Таджикистан, Республика Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан.

Ранее сегодня стало известно о ЧП в столице Казахстана. В частности, речь о том, что в Алматы был захвачен местный аэропорт, в результате чего не смог приземлиться российский самолет.