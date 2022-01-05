Об этом пишет «НБН» ссылаясь на lenta.ua.



Издание, ссылаясь на результаты соцопроса, проведенного Центром исследований политической культуры РФ совместно с КПРФ, пишет, что вместо Путина в кресле президента хотят видеть или Сергея Шойгу (главу Минобороны РФ), или Михаила Мишустина (глава правительства РФ).



Уточняется, что за Шойгу свой голос готовы отдать 18% опрошенных россиян, а за Мишустина — 15%.



Лидера провластной партии «Единая Россия» и бывшего президента РФ Дмитрия Медведева поддерживает всего 2% респондентов.

К стати, не так давно сообщалось, что поздравления Путина с Новым годом вызвали бурю негодования в сети