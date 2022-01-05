Об этом пишет «24 канал» со ссылкой на российские СМИ, передает «НБН«.



По словам Пескова, Россия следит за происходящим в соседней стране, но вмешиваться не собирается.



Как утонил пресс-секретарь Владимира Путина, власти Казахстана не обращались за помощью к Москве:



«Казахстан не просил помощи у Росси. в связи с массовыми протестами», — коротко прокомментировал Песков.



Он также отметил, что Казахстан — страна независимая и сама справится со своими событиями. В этом контексте в Кремле обратились к дргуим странам и призвали их не влезать в ситуацию.

Стоит отметить, что в Казахстане на фоне протестов отключили интернет по всей стране.