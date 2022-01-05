Как информирует «НБН» со ссылкой на сайт неправительственной организации Institute for Public Accuracy, была обнародована весьма резонансная публикация в колонке издателя, а также редакционного руководителя издания The Nation, вице-президента Американского комитета за согласие между Белым домом и Кремлем Катрины ванден Хойвел.

В частности, она заявила, что если украинское государство вступит в Альянс, то это нанесет Киеву, а также мировому сообществу геополитический вред.

Цитата из публикации Хойвел:

«На Западе должны прийти к пониманию, что попытки принять Украину в состав Альянса однозначно вызовут глубокие исторические разногласия как внутри украинского государства, так и значительно усилят озабоченность Москвы. Война, которая была в Украине, уже стала войной третьих сторон. Украина превратилась в точку сосредоточения опасных геополитических сил на карте мира».

Напоследок она добавила, что «вернуть Украину на путь длительной стабильности и определенному миру может только разумный диалог, а также политическое урегулирование ситуации».

screenshot — ukraina.ru

Как известно, вскоре между Североатлантическим Альянсом и Российской Федерацией пройдут переговоры. В ходе мероприятия будет обсуждаться, в частности, и украинский вопрос.