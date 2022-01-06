Как информирует «НБН» со ссылкой на российские СМИ, коллективным миротворческим силам ОДКБ на территории Казахстана дали право применять оружие. Но это можно делать исключительно в том случае, если на них будут нападать вооруженные банды. Об этом рассказал секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась.

Так, Зась, отвечая на вопрос о том, что будет происходить, если вооруженные протестующие нападут на объект, который будет находиться под защитой миротворцев, заявил:

«В таком случае будет применено огнестрельное оружие. Такие права были предоставлены военным коллективных миротворческих сил».

screenschot — ukraina.ru

Как известно, Кремль выставил определенные условия Казахстану взамен на то, что Москва предоставит стране так называемую помощь для разрешения внутреннего конфликта.