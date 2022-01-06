Как информирует «НБН» со ссылкой на российские СМИ, коллективным миротворческим силам ОДКБ на территории Казахстана дали право применять оружие. Но это можно делать исключительно в том случае, если на них будут нападать вооруженные банды. Об этом рассказал секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась.
Так, Зась, отвечая на вопрос о том, что будет происходить, если вооруженные протестующие нападут на объект, который будет находиться под защитой миротворцев, заявил:
«В таком случае будет применено огнестрельное оружие. Такие права были предоставлены военным коллективных миротворческих сил».
Как известно, Кремль выставил определенные условия Казахстану взамен на то, что Москва предоставит стране так называемую помощь для разрешения внутреннего конфликта.
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