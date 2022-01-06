Об этом пишет турецкое издание Akit, передает «НБН».

В Казахстане продолжаются масштабные протесты. Поздно вечером, 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих «террористами» и обратился за военной помощью к лидерам стран-членов ОДКБ, куда входят Россия, Беларусь, Армения, Кыргыстан и Таджикистан.

В четверг, 6 января российские войска уже прибыли в Казахстан.

По информации турецкого издания Akit, Россия якобы выдвинула ряд условий властям Казахстана в обмен на помощь в подавлении протестов. Издание пишет, что требования России состоят из четырех пунктов – один из них касается аннексированного Крыма. Кремль якобы хочет, чтобы руководство Казахстана признало Крым «российским».

Остальные три требования, по данным издания, такие:

Восстановление российского языка, в качестве второго официального

Предоставление России военных баз;

Предоставление автономии на русского меньшинства.

Примечательно, что накануне одна из главных пропагандисток Кремля Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале заявила, что Россия должна «помочь», но взамен должна выдвинуть ряд требований для выполнения. Первым делом пропагандистка предложила, чтобы руководство Казахстана назвало Крым «российским». В списке Симоньян и другие условия: возврат кириллицы, российский язык, как второй государственный и другие и другие.

Стоить отметить, что во время протестов в Казахстане 5 января протестующие начали сносить памятники первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву.