Как информирует «НБН», такую информацию сообщают представители InformNapalm (волонтерская организация).

Расследователи организации отмечают, что российская власть отправляет военных из бригады №45 специального назначения ВДВ, 98-й дивизии ВДВ, а также войска Центра специального назначения России «Сенеж».

Отмечается, что все вышеперечисленные подразделения принимали участие в агрессии в отношении украинского государства. Причем не только в оккупации Крыма, но и в боевых действиях в зоне ООС.

Помимо того, в международной организации расследователей предполагают, что информация о переброске на территорию Казахстана наемников из частной военной кампании «Вагнера» может свидетельствовать о том, что Россия желает решать определенные вопросы силами наемников, что позволит Кремлю избежать прямой ответственности за военные преступления, а также скрывать реальные боевые потери.

Как писали на портале Avia.pro., изначально наемники будут принимать участие в зачистке тех городов Казахстана, где будут наблюдаться самые масштабные бунты. А уже после этого «миротворцев» России направят на важные стратегические объекты, к примеру, на космодром «Байконур», или же военные полигоны.

В свою очередь в МВД Казахстана уже успели обнародовать последствия от столкновений между протестующими людьми и силовиками. В частности, сообщалось о почти трех тысячах задержанных местных жителей и восемнадцати погибших правоохранителях.