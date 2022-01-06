Как информирует «НБН» со ссылкой на Tengrinews.kz, в Министерстве внутренних дел Казахстана заявили, что во время акцией протестов и беспорядков на территории страны сотрудники правоохранительных органов задержали 2298 человек.

В пресс-службе МВД добавили, что в ходе столкновений погибли восемнадцать силовиков. В это же время об убитых силовиках нет никакой информации.

Среди пострадавших сотрудников МВД Казахстана, по данным материала, насчитывается 748 правоохранителей и бойцов Национальной гвардии страны.

В сообщении отмечается, что в некоторых областях уже наблюдается стабильная обстановка. Но есть и такие, где пришлось перекрывать железнодорожный путь, а также несколько участков автомобильной дороги.

Самой сложной ситуацией правоохранители называют восстание в столице Казахстана Алматы. В городе по состоянию по настоящее время продолжается контртеррористическая операция.

Как известно, ранее Казахстан запросил помощь у стран ОДКБ, чтобы справиться с восстанием в государстве. В свою очередь в Российской Федерации выставили требования, и только если они будут выполнены, то Москва сможет оказать помощь Токаеву.