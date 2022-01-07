Как информирует «НБН», в пресс-службе внешнеполитического ведомства Украины отметили, что во время телефонного разговора между Энтони Блинкеном (госсекретарь США) и Дмитрием Кулебой (глава МИД Украины), первый озвучил, что среди государств-членов Альянса преобладает позиция солидарности с Киевом.

Госсекретарь США также подчеркнул, что в Белом доме готовы и в дальнейшем укреплять безопасность Украины конкретными действиями. Блинкен сказал Кулебе, что по результатам проведенной сегодня встречи министров иностранных дел Альянса, была принята позиция солидарности с Киевом.

Кроме того, в ходе телефонного разговора Кулеба и Блинкен детально согласовали позиции Киева и Вашингтона перед переговорами Москвой, которые должны пройти уже на следующей неделе.

Стороны подняли вопрос, как можно противодействовать угрозам со стороны «СП-2», а также сдерживать агрессора от новой войны на территории Европы. В частности, среди рычагов влияния обсуждались глобальные санкции, а также предоставление помощи для ВСУ. Помимо прочего, в США подтвердили, что будут и в дальнейшем поддерживать Украину.

Кстати, о вероятной войне в Европе заявил не только Блинкен, но и генеральный секретарь Йенс Столтенберг, комментируя наращивание военных сил РФ у границы с Украиной.