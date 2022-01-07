Как информирует «НБН» со ссылкой на российские СМИ, об информацию об этом обнародовало Министерство обороны Российской Федерации.

Цитата из сообщения оборонного ведомства:

«С трех аэродромов (Ивановская, Ульяновская, а также Московская области) продолжается переброска главных сил контингента России (миротворцев ОДКБ) в Казахстан».

Бойцы ВДВ РФ из состава миротворцев ОДКБ, осуществившие ранее марш, перебрасываются в Казахстан из аэродромов «Иваново-Северный», «Чкаловский», а также «Ульяновск-Восточный».

По состоянию на 4 часа утра по киевскому времени, было известно, что российские десантники загружали штатную военную технику, а также другое вооружение на самолеты для переброски.

В сообщении оборонного ведомства РФ говорится:

«Представители из состава миротворческого контингента России, которые прибыли на территорию Казахстана, начали выполнять поставленные задачи, а также обеспечивать прием и развертывание главных сил миротворческого контингента».

screenshot — ria.ru

О ситуации в Казахстане известно, что в ходе стычек между протестующими и силовиками есть погибшие с обеих сторон. Также известно о задержании более чем трех тысяч гражданских.