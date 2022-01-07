Как информирует «НБН», пресс-служба НАТО сообщает, что первое в текущем году заседание НАТО состоится уже на следующей неделе. Оно будет проходить на протяжении двух дней – с 12 по 13 января. Место проведения заседания – Брюссель.

В первый день заседания Военного комитета руководителей глав оборонных ведомств Североатлантического Альянса будет обсуждаться военно-стратегическое мышление. Кроме того, стороны обсудят Концепцию ведения боевых действий Альянса.

Касательно второго дня проведения встречи, то он начнется со слов генсека организации Йенса Столтенберга.

В пресс-службе НАТО заявили:

«После этого будут озвучены полные обновленные данные относительно действующей ситуации в сфере безопасности. Также будет обсуждаться позиция Альянса по обороне и сдерживанию».

Когда все это будет обговорено, то главы Министерств обороны стран НАТО проведут встречу с украинскими и грузинскими представителями. Во время разговора будут подняты вопросы относительно ситуации вокруг украинского государства и Тбилиси. Также будет обсужден текущий прогресс во внедрении реформ в обороне.

Как недавно стало известно, американское неправительственное издание Institute for Public Accuracy обнародовало информацию, что вступление Украины в НАТО будет иметь весьма негативные последствия как для Киева, так и для Запада.