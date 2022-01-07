Как информирует «НБН» со ссылкой на УНИАН, руководитель Министерства иностранных дел Франции рассказал в комментарии местным СМИ, что глава Кремля, осуществляя прямые переговоры с Вашингтоном по Украине, хочет обойти Европейский Союз.

Цитата из заявления министра иностранных дел Франции:

«Российский президент Путин стремится обойти Европейский Союз. Он жаждет ослабить сплоченность Европейского Союза, которая укрепляется. Без европейцев безопасность Евросоюза представить невозможно!».

Стоит отметить, что уже десятого января должен состояться новый переговорный процесс между РФ и Вашингтоном. В ходе переговоров стороны намерены обсудить Украину. Более того, президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал проведение на протяжении ближайших недель встречи в нормандском формате впервые с декабря 2020 года.