Как информирует «НБН» со ссылкой на СМИ, представитель Белого дома заявил сегодня, 8 января, журналистам, что Москва, если она пойдет на эскалацию конфликта против Киева, столкнется не только с экономическими ограничениями, но также и с дипломатическими последствиями.

Так, перед запланированной встречей между американской и российской делегациями, которая пройдет в Женеве, представитель США высокого чина заявил:

«В таком случае власти Российской Федерации столкнуться не просто с финансовыми ограничениями. Им придется нести ответственность, они встретятся с дипломатическими последствиями, укреплением позиций Североатлантического Альянса на территории союзных государств, а также значительным увеличением помощи Киеву в сфере безопасности».

screenshot — ria.ru

Что интересно, что бывший советник Путина Андрей Илларионов заявил, что Кремля не пойдет на войну против Украины, так как якобы сам Байден способствует, чтобы Путин достиг собственных целей без пролития крови.