Как информирует «НБН», авторитетное издание The New York Times (США) предало огласке новую карту. На ней можно увидеть, где именно сейчас располагаются войска Путина у нашей границы.

В матери але говорится, что войска Владимира Путина окружают украинское государство сразу с трех сторон.

Издание NYT пишет:

«Согласно информации официальных лиц из Киева, а также Запада, на границе с Украиной в настоящее время находятся порядка сотни тысяч военных России. По подсчетам спецслужб Соединенных Штатов Америки, Кремля разработал планы военной операции, в которой могут принять участие порядка ста семидесяти пяти тысяч военных. Более того, спецоперация Кремля может начаться уже в ближайшие недели».

В соответствии с информацией издания, государство-оккупант в настоящее время находится «на пути» к получению всего того, что нужно для начала военной атаки на Украину.

Таким образом, как говорится в материале американского издания, две группы войск России располагаются у границы с Республикой Беларусь, вблизи городов Клинцы и Ельян. Еще три группы российских войск находятся у Воронежа.

Еще одна группа войск России располагается в районе Волгограда. Две группировки отдельно размещены у границ с Востоком Украины. Помимо прочего, российские военные расположились на территории незаконно аннексированного Крыма и рядом с городом Кореновск.

screenshot — nytimes.com/

Не так давно в ОРДО обратились с предупреждением россиян о том, что Украину нельзя недооценивать, так как Запад поставляет Киеву новейшее вооружение.