Как информирует «НБН», ссылаясь на Tengrinews.kz, Аружан Саин (уполномоченная по правам ребенка на территории РК), пятого января, в результате протестных мероприятий погиб ребенок. Причиной оказалось огнестрельного ранения. Трагедия произошла в Алматы. Еще через два дня, седьмого января, с тяжелыми огнестрельными ранениями в больницу попал ребенок.

Согласно озвученной Аружан Саин информации, одиннадцатилетний житель Казахстана скончался от огнестрельного ранения, которое он получил в Алматы, 5 января. Это произошло во время прогулки с родителями.

Также в ее сообщении говорится:

«Седьмого января в одну из детских больниц Алматы с тяжелыми огнестрельными ранениями был доставлен пятнадцатилетний подросток. Сейчас медики всячески борются за его жизнь. А в одной из больниц для взрослых сейчас находится его отец».

Она добавила, что подросток ехал на машине вместе со своим отцом. И в какой-то момент их транспортное средство якобы расстреляли протестующие.

Согласно данным прессы, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил днем общенационального траура понедельник, десятого января.

Как известно, во время стычек между протестующими и силовиками в Казахстане есть погибшие с обеих сторон. Ране отмечалось, что в результате беспорядков скончались порядка двадцати правоохранителей, а также 26 гражданских.