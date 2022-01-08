Российский лидер Владимир Путин прибыл в храм Спаса Нерукотворного Образа, расположенный на территории его резиденции, на рождественское богослужение.

На службу президент Российской Федерации пришел без галстука. Однако внимание пользователей соцсетей и СМИ привлекло то, что глава Российского государства часто крестился и странно пошатывался.

Соответствующие кадры из практически пустого храма в Рождество показал россиянин Валентин Урусов на своей странице в Facebook, информирует «НБН».

Видео с участием Путина в рождественском богослужение собрало насмешливые комментарии пользователей соцсети:

«Вот оно откуда „раскачиваться некогда“»;

«Теперь понимаю, когда говорят „не раскачивайте лодку„»;

«Крестись, Вова, не крестись, а в Небесной канцелярии тебя уже заждался Саддам Хуссейн»;

«Сквозняк»;

«Раскачивался храм»;

«Земля его уже не носит».

На комментарии россиян отреагировал пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, попытавшись оправдать странное поведение президента.

Помощник Путина заявил, что лидер россиян «не покачивался», подчеркнув, что президент был не один в храме. На службу пришли несколько священников, однако прихожанам закрыли вход, объясняя такой шаг карантинными ограничениями в связи с пандемией коронавируса.

Песков ранее отличился странным заявлением о своем начальнике во время интервью. Журналистка спросила у пресс-секретаря Путина, есть ли у Кремля план на случай, если глава России заболеет коронавирусом. На вопрос корреспондента Песков озвучил «вескую причину», почему президенту не грозит вирус.