Как информирует «НБН», в материале Deutsche Welle говорится, что в ФРГ провели исследование, в котором попытались установить отношение местного населения к вопросу «СП-2». Согласно результатам опроса большая часть немцев выступают за введение в эксплуатацию газопровода РФ.

Отмечается, что результаты опроса, который проводился институтом Infratest dimap, были обнародованы шестого января 2022 года. И, несмотря на то, что местные жители в большей степени положительно относятся к «Северному потоку — 2», само доверие к Российской Федерации у граждан падает.

В матери але говорится, что 6/10 опрошенных немцев считают, что газопровод «СП-2» должны ввести в эксплуатацию.

В это же время те, кто являются противниками газопровода России «СП-2» было больше, нежели его сторонников. Соотношение определено на уровне 55/34 процента среди респондентов.

Издание пишет, что за то, чтобы российский газовый проект таки был завершен, выступили пятьдесят семь процентов опрошенных, а против – тридцать процентов. В восточной части Германии, по данным опроса, «Северный поток — 2» получил самый большой уровень поддержки – 70 процентов.

Несмотря на такие результаты соцопроса, в Германии не так давно озвучили условия, из-за которых российский газовый проект может быть закрыт.