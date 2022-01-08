Украинский блогер в режиме видеосвязи побеседовал со снайпером из России, который воевал в «армии» одной из террористических «республик» Донбасса. Украинец притворился представителем боевиков ОРДО и разговорил российского снайпера.

Видео общения блогера с россиянином появилось на YouTube-канале «Эдгар Миротворец», сообщает «НБН».

Российский боевик Мага рассказал «представителю ДНР», что он родом из Бурятии. Террорист подтвердил, что в 2016-2017 годах воевал в составе «республики» на Донбассе, где похоронил половину своих друзей.

Сейчас Мага направляется в столицу Казахстана Нур-Султан. По его словам, в казахскую столицу направляются все боеспособные подразделения. Боевик подтвердил свои слова, похваставшись патронами, которые ему выдали накануне.

«Мочить будем», — сообщил Мага украинцу планы российских военных на Казахстан.

Украинские пользователи активно прокомментировали беседу блогера с российским снайпером под видео:

«Жаль, что украинская земля его не приняла. Казахская примет»;

«Потом скажут, что это казахи своих стреляли. Это же народы братские»;

«Он даже ухом не ведет, как на работу едет»;

«Земля ему пухом»;

«Еще один «покойник» едет умирать».

В это время Россия активно перебрасывает свои силы военного контингента ОДКБ в Казахстан. Войска Российской Федерации прибывают сразу с трех аэродромов. О переброске десантников, вооружения и военной техники РФ в Казахстан стало известно из сообщения Минобороны России.