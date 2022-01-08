В Telegram-канале, где МИД России публикует новости, появился официальный ответ ведомства на высказывание Блинкена о русских, когда он говорил о ситуации с войсками ОДКБ, которые ввели в Казахстан.

На заявление госсекретаря Соединенных Штатов Америки об уроке из истории последовал ответ со стороны РФ. Российское внешнеполитическое ведомство обвинили Блинкена в том, что он пошутил по-хамски, информирует «НБН».

В ведомстве заявили, что ввод войск ОДКБ в Казахстан был легитимным, поэтому «ехидная» реплика Блинкена оказалась неуместной. Представитель РФ решили преподать госсекретарю США свой урок истории.

В сообщении российского МИД в манере представителя США написали, если «в твоем доме американцы, сложно остаться в живых и не быть ограбленным или изнасилованным».

Также дипломатическое ведомство России призвало посмотреть не только на последние события в мире. В Москве считают, что 300 лет существования государства США якобы свидетельствуют о том, что «многие несчастные народы» пострадали из-за «незваных гостей» в своем доме в виде американцев.

Отметим, что накануне состоялся важный телефонный разговор Блинкена с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Госсекретарь США согласовал с представителем украинской стороны позиции Киева и Вашингтона перед переговорами с Кремлем, которые должны состояться на следующей неделе.