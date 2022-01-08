Как информирует «НБН», во время пресс-конференции, которая состоялась в Брюсселе, Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не сможет пойти на компромисс с РФ в вопросе будущего членства других государств в организации.

Цитата из заявления Столтенберга:

«Все государства-участники озвучили весьма четкий сигнал, что мы не сможем пойти на компромисс по основным принципам. В частности, речь идет и о праве каждой страны самостоятельно выбирать собственный путь, а также рычаги безпасности, частью которых они стремятся стать».

Он добавил, что такого рода принципы были закреплены в документах, под которыми Российская Федерация тоже поставила свою подпись, в частности в Хельсинском заключительном акте 1975 года.

Стоит отметить, что важный сигнал относительно Украины в НАТО озвучил не только Столтенберг, но и госсекретарь США Энтони Блинкен во время разговора по телефону с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой.