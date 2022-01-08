Как информирует «НБН», в материале DW отмечается, что в Институте имени Роберта Коха приняли решение исключить Украину из перечня тех государств, которые считаются странами с повышенным риском из-за распространения инфекции коронавируса. Благодаря такому решению, гражданам Украины теперь разрешено въезжать в ФРГ по новым правилам.

Так, Киев был исключен из перечня стран с повышенным риском для Германии. Такое решение было принято в субботу, восьмого января. Следовательно, уже с завтрашнего дня наши соотечественники могут въезжать на территорию Федеративной Республики Германии по общим для всех иностранных туристов правилам.

Таким образом, начиная с завтрашнего дня, девятого января, украинцы могут беспрепятственно приезжать в Германию. При этом есть всего одно условие – туристам старше шести лет нужно предоставлять сертификат, свидетельствующий о прохождении процедуры вакцинации, негативный результат теста на инфекцию коронавируса, или же справку о том, что человек выздоровел от COVID-19.

Хотя, долго ли будут действовать такие изменения, пока что неизвестно. Ведь уже сегодня стало известно о еще одном, новом штамме инфекции коронавиурса «Дельтакрон», и как он себя поведет, пока что неизвестно.