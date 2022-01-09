Как информирует «НБН» со ссылкой на ABC News, по словам государственного секретаря Штатов, одно из условий прорыва на переговорах с Кремлем относительно «гарантий безопасности» является деэскалация на границе с украинским государством.

По словам Блинкена, весьма трудно ожидать прогресса от встречи, если Российская Федерация буквально «приставила пистолет к голове Украины».

Цитата из заявления Блинкена:

«Весьма было бы трудно достигать каких-то прогрессов, пока мы видим продолжения эскалации, когда Россия буквально приставила к голове Украины пистолет со ста тысячами военных у ее границ».

Он также подчеркнул, что государство-оккупант уже в ближайшее время может значительно увеличить, к примеру, удвоить количество военных на границе с Украиной. В таких условиях, как уточнил дипломат, ожидать прорыва на переговорах вряд ли удастся.

В это же время Блинкен заявил, что для того, чтобы достичь прогресса на переговорах, нужно выполнить условие, касающееся деэскалации конфликта – устранить опасения с обеих сторон.

Не так давно пресса США обнародовала свежие данные относительно скопления российских войск у границы с Украиной. В частности, издание NYT отмечало, что российские войска окружили нашу страну сразу с трех сторон.