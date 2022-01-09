Депутат российской Госдумы Олег Матвейчев на своей странице в Facebook опубликовал эмоциональный комментарий относительно происходящего в Казахстане.

Жесткое высказывание парламентария «Единой России» содержало призыв наказать протестующих бизнесменов в Казахстане, насилуя их жен. Спустя некоторое время политик поспешно удалил скандальную публикацию, сообщает «НБН».

С пугающим призывом Матвейчев обратился к представителям малого и среднего бизнеса в Алма-Ате, которые выражают солидарность с протестующими относительно их политических требований.

Через сутки депутат принес извинения за высказывание о казахстанских предпринимателях, назвав свой пост неудачным и оскорбительным. Матвейчев утверждает, что он писал не о казахах, а о бизнесменах в Казахстане, которые, по его мнению, могут быть любой национальности.

Депутат сообщил, что он на эмоциях излагал личное мнение.

«Я тоже человек», — оправдывался Матвейчев.

Россиян возмутило высказывание депутата. Пользователи в соцсети были возмущены тем, что Матвейчев получает хорошую зарплату за «такие мерзости» и позволяет себе делать прямые призывы к преступлениям, которые игнорирует Следственный комитет.

В то же время Россия вводит свои войска на территорию Казахстана. В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что Москва с трех аэродромов перебросила военный контингент ОДКБ.