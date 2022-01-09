В эфире российского телеканала «Дождь» политический эксперт Аркадий Дубнов заявил, что Назарбаев отправился на курортный остров Хайнань в КНР. Бывший казахский лидер с начала протестов не появлялся на публике. Он якобы находится в столице, однако СМИ публикую различную информацию о его местоположении.

По словам политолога, экс-президент Казахстана очень часто бывает на китайском острове, куда прибывает для лечения и отдыха. Об этом Дубнову стало известно от «высокопоставленного деятеля элиты» в Казахстане, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Источник сообщил политологу, что бывший глава Казахстана с Хайнаня связывается с властными фигурами в Алматы и Нур-Султане. Дубнов напомнил, что недавно нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что он общался с Назарбаевым по телефону.

Российский политолог сообщил, что племенников экс-главы Казахстана задержали, что свидетельствует о борьбе кланов Назарбаева и действующего президента Токаева. Дубнов утверждает, что происходящее в Казахстане – результат жестоких межэлитных разборок.

В то же время востоковед Илья Куса утверждает, что ситуация в Казахстане стабилизируется, заверив, что революции или войны в стране не будет. Эксперт объяснил, чем Казахстан является для России и почему Кремль не развернет масштабные военные действия на его территории.