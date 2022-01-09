Британское издание The Economist поместило на обложку сатирическое изображение главы Кремля. Известно, что анимированная обложка журнала посвящена переговорам России и США о «гарантиях безопасности».

Соответствующая иллюстрация размещена на сайте The Economist, сообщает «НБН».

Превью нового номера журнал выпустил с названием «Как говорить с мистером Путиным». Картинка с изображением главы России у издания получилась достаточно яркой.

По замыслу автора российский президент олицетворяет всю власть в РФ. Художник изобразил главу Кремля в костюме и с автоматом на коленях. Путин развалился на троне с изображением герба Российской Федерации.

Отметим, что сейчас Москва находится на гране срыва переговоров с Соединенными Штатами Америки.

Замминистра дипломатического ведомства России Сергей Рябков выразил недовольство по поводу того, что Вашингтон и представители Альянса не воспринимают требования Кремля. Замминистра иностранных дел РФ рассказал, чем может закончиться нежелание США выполнить то, что требуется Кремлю.