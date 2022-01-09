Как информирует «НБН» со ссылкой на ТАСС, прибывший в Женеву на переговоры с Соединенными Штатами Америки относительно «гарантий безопасности» Сергей Рябков заявил в интервью журналистам, что Альянсу «надо собирать манатки» и отправляться к рубежам 1997 года.

Цитата из заявления Рябкова:

«Даже тому, кто не является специалистом, хорошо понятно, что в том случае, когда Альянс за несколько последних десятилетий всячески пытается«оттеснить» нашу страну, или же перевести ее в роль подчиненного, и сделать все это путем нанесения прямого ущерба российской безопасности, требовать от Москвы уступок не получится».

Он продолжил:

«Таким образом, могу сказать, что Альянсу пора собирать манатки и тут же отправляться на рубежи 1997 года».

Стоит отметить, что это не первое скандальное заявление Рябкова, которое сегодня было озвучено. В частности, он отмечал, что переговоры с США в Женеве на грани срыва.