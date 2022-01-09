Журналист французского издания Le Monde Ален Фрашон утверждает, что сегодня напряженная ситуация развивается вокруг Тайваня, Ирана и Украины.

Фрашон пишет, что глава Российской Федерации Владимир Путин готов к наступлению на Киев, чтобы подчинить себе все украинские территории. По мнению журналиста, российский президент готовился к этому заранее, демонстрируя военную мощь армии РФ, информирует «НБН».

По мнению Франшона, война на оккупированной части Донбасса может усилиться, если Вашингтон не примет «гарантии безопасности» РФ и ультиматум Кремля относительно расширения Североатлантического Альянса на восток.

Также в этом году может быть развязана война на территории Ирана. Страна обогатилась ураном на 60% уже в начале 2022 года, что может стать поводом для американских и израильских военных нанести удар по иранскому ядерному комплексу. В такой ситуации военные действия вовлекут весь Ближний Восток.

Вооруженный конфликт может произойти и на Тайване. Франшон отмечает, что военнослужащие КНР стали проводить морские учения в Южно-Китайском море, что может закончится вторжением на территорию Тайваня.

Журналист полагает, что властям Китая подыгрывает двусмысленная позиция американского лидера и то, что Байден не собирается вмешиваться в ситуацию вокруг острова.

Кроме того, общественность волнует вопрос вероятной войны в Казахстане, где продолжаются протесты. Аналитик Илья Куса рассказал, стоит ли ожидать полномасштабного вооруженного конфликта на территории страны с наступательными военными действиями армии России.