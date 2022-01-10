Как информирует «НБН» со ссылкой на российский «Интерфакс», представитель делегации РФ, заместитель Сергея Лаврова Сергей Рябков озвучил три главных момента, которые если не выполнить, то никакого смысла нет продолжать в дальнейшем консультации с американской стороной.

Известно, что встреча между сторонами в Женеве продолжалась на протяжении восьми часов. По их результатам Сергей Рябков заявил:

«Мы донесли до США, почему является абсолютным императивом получение юридических гарантий нерасширения Альянса. Мы пояснили, для чего нам в обязательном порядке нужны правовые гарантии по том, что у границ с РФ не будут размещаться ударные средства НАТО, которые могли бы поражать цели на нашей земле. Также мы донесли, зачем мы ставим вопрос относительно того, почему Североатлантический Альянс должен отказаться от того материального освоения территорий стран, которые вступили в организацию после 1997 года».

По словам Рябкова, российская делегация вполне доходчиво пояснила США, что «если не будет продвижения по вышеперечисленным трем направлениям, которые являются ключевыми для России, то работа в направлении других аспектов будет под большим вопросом, несмотря на их важность».

Как известно, депутат Верховной Рады Украины Чернев заявил, что может получиться так, что если РФ и США провалят переговоры в Женеве, то Москва признает ОРДЛО.