Об этом со ссылкой на «Цензор.НЕТ» пишет «НБН«.



Во время онлайн-переговоров со странами членами ОДКБ, российский президент Владимир Путин заявил следующее:



«Принятые меры членами ОДКБ показали, что мы не позволим заниматься раскачкой страны на своих территориях. Мы не позволим, чтобы реализовался сценарий «цветных революций»», — заявил хозяин Кремля.



Президент РФ подчеркнул, что массовые протесты в Казахстане стали не первой и не последней попыткой внешних сил вмешаться во внутренние дела стран ОДКБ. В этом вопросе он согласился с позицией самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.



Последний, в ходе этой же пресс-конференции, заявил, что ОДКБ необходимо усиливать, а события в Казахстане должны стать для других уроком. Лукашенко опасается, что ситуации могут повториться.

Добавим, что на днях Цимбалюк рассказал, кто спровоцировл «социальный взрыв» в Казахстане.