Как информирует «НБН», после переговоров уже последовали некоторые первые заявления как с российской, так и американской стороны. В частности, об этом говорили Сергей Рябков и Уенди Шерман. И вот, чередь дошел и до главы пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова.

Правда, у Путина пока что всячески пытаются воздерживаться от каких-либо комментариев по прошедшим на территории Женевы консультациями между США и РФ относительно гарантий безопасности, так как считают, что говорить что-то по этому поводу еще преждевременно.

Так, в интервью «Интерфакс-Россия» глава пресс-службы сделал заявление относительно переговоров в Женеве, подчеркнув, что делать какие-то оценки относительно этого мероприятия еще рано.

Что интересно, что в США ранее уже отмечали, что по результатам переговоров в Швейцарии, ни пришли к выводу, что не могут принять решение и запретить Украине вступать в НАТО, ведь это свободный выбор каждой страны.