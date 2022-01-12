Об этой информации сообщил NVL, передает «НБН».

В самом начале Бортник сказал, что Америка решила поддержать Кремль в высказывании, что Украина якобы является несамостоятельным государством. Кроме того, он выразил уверенность, что обсуждают вопрос нашей страны без участия официальных лиц со стороны Киева.

«Если бы Украина являлась самостоятельным игроком на мировой арене, этого бы не было. Киеву необходимо держаться независимой внешней политики. Ему не нужно искать помощи у кого-то со стороны Запада», — сказал Бортник.

Пока что же, по его словам, договоренность сторон касается своего рода «несамостоятельности» Украины. В этом плане, уверяет он, Вашингтон и Москва имеют схожие позиции.

До этого же было сделано следующее заявление: судьба Украины решится к апрелю – политолог сообщил, что уже становится ясно.