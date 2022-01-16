Инсталляция в виде человеческих экскрементов, длинной в 5 метров, появилась на Марсовом поле в российском Санкт-Петербурге. Волков за четыре часа вылепил огромную фекалию из снега.

Автор с помощью пищевых красителей выкрасил скульптуру в коричневый цвет и добавил вокруг нее желтые пятна. Снимок своего творчества Волков показал на личной странице в Instagram, информирует «НБН».

В описании к фотографии арт-объекта мужчина признался, что на создание инсталляции его вдохновило творчество местных художников. Пользователи Сети предположили, что гигантская фекалия из снега – намек для владельцев собак, которые во время прогулки часто не убирают экскременты за питомцами. Другие комментаторы были возмущены появлением такой скульптуры в центре города.

Отметим, что в 2021 году Волков соорудил похожий по форме и размерах объект в Подмосковье. Сам автор скульптуры считает, что такое творчество становится уже традицией.

Кроме того, российские пользователи соцсетей обсуждают фейерверки из праха умерших. В Омске ритуальное агентство предлагает гражданам РФ устраивать «прощальный салют» из праха усопших родственников и близких.