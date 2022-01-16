Как информирует «НБН» со ссылкой на The Wall Street Journal, свою реакцию на возможность уступок со стороны США – России по «гарантиям безопасности» озвучили некоторые союзники Вашингтона по Североатлантическому Альянсу.

В частности, сообщается, что некоторые союзники Штатов по НАТО обеспокоены возможными уступками Белого дома. В частности, речь идет о предложениях США относительно сокращения военных учений в Европе, а также договоре относительно неразмещения ракет.

В газете говорится, что дипломаты Североатлантического Альянса проинформировали, что за кулисами диалога с РФ некоторые американские союзники, особенно близкие к России, весьма обеспокоены определенными предложениями, которые были выдвинуты американскими представителями до того, как они обсуждались с их партнерами.

Издание отмечает, что речь идет о взаимном сокращении войсковых учений на территории Европы, а также неразмещении ракет средней и меньшей дальности.

Собеседники издания подчеркнули, что о таких предложениях с американской стороны союзники узнали из сообщений в средствах массовой информации. В это же время они подчеркнули, что эти идеи представители США не обсуждали со своими партнерами.

Помимо того, согласно данным источников газеты, определенные союзники Соединенных Штатов Америки обеспокоены тем, что НАТО полностью отвергает главные требования Российской Федерации. Речь идет о нерасширении организации на Восток. Согласно мнению союзников Штатов, Белый дом может пойти на незначительный компромисс в этом вопросе, чтобы руководство России «успокоилось».

Как известно, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости диалога с Российской Федерацией. Более того, он пояснил такие свои намерения.