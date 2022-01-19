Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «ДонПресс», бывший главарь горловских боевиков Игорь Гиркин на своей странице в социальной сети высказал убеждение в том, что все реалистичнее становится проблема назревающих боевых действий на территории Украины с войсками государства-оккупанта Российской Федерации.

Согласно словам Стрелкова, в результате весьма нехороших «предчувствий» он находится в не очень, мягко говоря, хорошем настроении. Он подчеркивает, что еще с осени 2014-го прогнозировал большую войну, и в настоящее время ее угроза весьма велика, как никогда ранее.

Цитата из заявления Гиркина:

«В случае если в ближайшее время начнется, то точно «мало никому не покажется». Да и мне с моей семьей тоже. Да и всей стране, и народу тоже. Было в полной мере упущено время успешно вести войну. Теперь же война, хоть она и неизбежна, приведет к такому результату, что сонная Россия сразу и не сможет этого понять».

В это же время экс-офицер ФСБ жалеет о том, что в свое время ему не удалось изменить такого рода развитие событий. Он подытожил:

«Я в очередной раз останусь в положении «бывателя-статиста», а также, вероятно, «козла отпущения».

Как известно, в Кремле приняли резонансное решение об эвакуации российских послов из Украины.