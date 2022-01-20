Как информирует «НБН» со ссылкой на youtube-канале Белого дома, Байден считает, что у Владимира Путина нет планов начинать на территории Европы полномасштабную войну.

Отвечая на вопрос журналиста NYT о планах Путина, Джо Байден заявил:

«Я и по настоящее время считаю, что Владимир Путин не хочет полномасштабного конфликта. Это первое. Кроме того, я полагаю, что хозяин Кремля намерен проверить реакцию Альянса, Штатов, а также Запада на возможную агрессию со стороны России. Он будет проверять, готовы ли мы. Однако я глубоко убежден, что если у Путина не изменятся намерения, то ему придется заплатить большую, серьезную цену. Считаю, что он будет на протяжении всей своей жизни жалеть о таком своем решении агрессии против Украины».

Также Байден высказал мнение, что президенту России весьма тяжело смириться с тем, что СССР уже нет. Он якобы стремится найти место Российской Федерации в мире между КНР и Западом.

Также Байден добавил:

«Я не могу точно сказать, что Путин сам знает, что он намерен делать, и чего хочет. Но догадываюсь, что какие-то действия он точно предпримет. Он теперь вынужден сделать что-то».

Немного ранее стало известно о визите госсекретаря Блинкена в Украину. По итогам рабочей поездки он сделал целый ряд важных заявлений.