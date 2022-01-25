Как информирует «НБН» сл ссылкой на сайт правительства Канады, в правительстве страны призвали избегать несущественных путешествий на территорию Украины в результате продолжающихся угроз со стороны Российской Федерации, а также наращивания военной мощи РФ вокруг Украины.

«В случае же если вы пребываете на территории Украины, вам нужно оценить, необходимо ли ваше присутствие там», — говорится в сообщении правительства Канады.

В свою очередь местное издание theglobeandmail отмечает, что из-за существующего риска вторжения России в Украину, канадские власти приказали семьям дипломатов покинуть территорию украинского государства.

В материале говорится, что правительство Канады также призвало собственных граждан избегать любых поездок на территорию незаконно аннексированного Россией Крыма, а также на временно оккупированные территории Луганска и Донецка.

Стоит отметить, что Канада не единственная страна, которая решила эвакуировать семьи своих дипломатов из Украины. В частности, на аналогичные шаги пошли в США.