В сюжете ТВ-канала в США о якобы учениях военных страны–агрессора украинский Харьков внезапно стал городом в России. На экране демонстрировали военная техника Российской Федерации, во время трансляции происходящее было подписано Kharkiv, Russia.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на видео конфуза журналистов США в Twitter.

В начале телеведущая CNN Кристиан Аманпур о возможном нападении российской армии на украинскую территорию, после чего на экраны вывели кадры военных подразделений страны-оккупанта, которые «проводят учения» возле границ нашего государства. К слову, сотрудники канала во время трансляции так и не изменили надпись в углу экрана.

После демонстрации армии России показали комментарий генсекретаря Североатлантического Альянса Йенса Столтенберга. В выступлении представителя НАТО не было ничего против Украины. Отметим, что в сюжетах Харьков городом РФ не называли.

Конфуз американских журналистов начали активно освещать СМИ Российской Федерации. Вероятно, скандал вокруг телеканала США спровоцировал фейк, поскольку видео с ошибкой CNN появились только в российских изданиях.

Накануне украинские журналисты провели опрос в Харькове, жители города рассказывали представителям СМИ, что они будут делать в случае вторжения армии РФ. Российский пропагандист Сладков был ошарашен позицией украинцев.