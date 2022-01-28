Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, в администрации Макрона заявили, что российский лидер Путин во время разговора по телефону с президентом Франции, который состоялся сегодня, двадцать восьмого января, заверил в стремлении к диалогу. Также глава Кремля заявил, что у него нет ни малейшего намерения к эскалации ситуации вокруг Украинского государства.

Цитата из заявления представителя администрации Макрона:

«Российский лидер заявил, что он хочет продолжить диалог. Кроме того, он высказал уверенность, что необходимо работать над выполнением соглашений, достигнутых сторонами в ходе Минского процесса. Усугубления конфликта в Украине Путин не хочет, он об этом заявил».

В свою очередь, как известно, в Кремле сказали, что во время диалога с Макроном Путин отметил, что Белый дом и Североатлантический Альянс не удовлетворили основные требования Москвы по безопасности по отношению к Украине. Однако, как там добавили, Россия готова к продолжению переговорного процесса.

Ранее стало известно, о чем именно провели разговор президенты Франции и России Макрон и Путин.