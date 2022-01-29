Как информирует «НБН» со ссылкой на сайт посольства, в субботу, двадцать девятого января ведомство обратилось к гражданам Штатов с рекомендацией покинуть украинскую территорию прямо сейчас. Среди причин они назвали существующую угрозу боевых действий, на которые может пойти Российская Федерация.

Цитата из сообщения посольства США в Украине:

«На территории Украинского государства ситуация с безопасностью остается весьма непредсказуемой. Причина – рост угрозы со стороны военных РФ. Более того, все может ухудшиться резко, без какого-либо предупреждения. Американцам, которые сейчас находятся на украинской земле нужно рассмотреть возможность выехать из этой страны немедленно. Для этого вы можете воспользоваться коммерческим или же другим частным транспортом».

Само посольство Штатов в столице Украины продолжает оставаться открытым.

Как известно, по данным американских СМИ, между Украиной и Штатами возникли некоторые недоразумения насчет вероятности вторжения РФ в нашу страну.