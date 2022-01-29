Как информирует «НБН» со ссылкой на СМИ, такую возможность, а также все возможные последствия от этого для России прокомментировал депутат Государственной думы России от «Единой России» в ходе пресс-конференции Владимир Гутенев.

Цитата из заявления политика:

«Если в результате санкций со стороны Запада Россию отключат от международной системы SWIFT, это предоставит возможность финансовым институтам РФ выйти с поля внимания спецслужб Соединенных Штатов Америки. Кроме того, множество других стран это заставит переходить на аналог, разработанный в России – СПФС (система передачи финансовых сообщений)».

Стоит отметить, что ранее этот же момент прокомментировал один из известных банкиров Российской Федерации, руководитель «ВТБ» Андрей Костин. Причем он заявил, что это будет весьма неожиданным шагом, но Россия переживет и это.