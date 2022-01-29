В оборонном ведомстве России сообщили о ЧП в Новгородской области. Как оказалось, военный истребитель-перехватчик Миг-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при осуществлении планового полета.

Причиной развала самолета стала его техническая неисправность. К счастью, во время инцидента никто не пострадал. В Минобороны РФ намерены вернуть истребитель в строй после технической проверки самолета.

Фотографии боевого самолета, который распался на части, появились в Telegram-канале «Военный Осведомитель», информирует «НБН».

Отметим, что в начале января на территории Китая прямо на взлетной полосе загорелся грузовой самолет Российской Федерации. После того, как воздушное судно потушили, его борт развалился пополам. В соцсети Twitter показали кадры с места происшествия.