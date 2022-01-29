В Российской Федерации сделали заявление об отводе авиации и войск от границы с Украинским государством по причине того, что плановая проверка готовности к бою была завершена.

Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение пресс-службы ЗВО, в Западном военном округе отметили, что часть войск государства-оккупанта будет отведена от российско-украинской границы.

Цитата из сообщения:

«На сто процентов были выполнены все поставленные перед армией в рамках проверки готовности к бою задачи. Мы продолжаем запланированные мероприятия боевой подготовки непосредственно на полигонах».

Согласно данным штаба округа, подразделения связистов, а также инженерные подразделения и бойцы химической, радиационной и биологической защиты возвращаются в пункты постоянной дислокации.

В пресс-службе добавили:

«Авиационные силы, которые тоже были задействованы в мероприятиях, также возвратилась на аэродромы, в места постоянного базирования».

Несмотря на то, что в России заявили об отводе части российских войск от границ с Украиной, в Штатах до сих пор не исключают вероятности вторжения со стороны РФ в Украинское государство.