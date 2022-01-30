Как информирует «НБН» со ссылкой на российские СМИ, по словам Трампа европейские политики уже привыкли решать собственные проблемы за денежные средства Штатов. Это, по мнению экс-президента, привело к тому, что сейчас наблюдает весь мир вокруг Украины.

В Техасе, в ходе выступления перед собственными сторонниками, двадцать восьмого января, Трамп заявил:

«Основной причиной того, что мы в настоящее время существует опасная ситуация вокруг Украинского государства, является то, что сразу же после прихода к власти Байдена, для других государств это стало сигналом, что возвратились старые дни, когда Штаты можно было использовать. Мол, им не нужно платить по собственным счетам и рисковать собственными жизнями. Пускай, типа, американцы тупые все за нас делают».

screenshot — ria.ru

Кроме того, экс-глава Белого дома также обвинил европейских политиков в том, что они нечестны со Штатами в вопросах торговли, как и Китай. Критика из уст Трампа раздалась и по тому поводу, что в Европе якобы отказались останавливать российский газовый проект «Северный поток — 2», а также нежелание тратить средства на оборону в тех объемах, которые были предусмотрены уставом Альянса.

Стоит отметить, что ситуация между Киевом и Вашингтоном, по данным СМИ, начала усугубляться на фоне разных данных относительно вероятности вторжения войск Путина в Украину.